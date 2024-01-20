Исследование выявило у аллигаторов уникальный слух

Аллигаторы и без того полны сюрпризов, отмечает Miami Herald. Однако более тщательное изучение их голов показало то, что можно назвать сверхсилой в стиле Аквамена.

«Новое исследование показывает, что аллигаторы… могут отлично слышать под водой», – сообщили в Лаборатория прибрежной экологии Университета Джорджии в своем сообщении на «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ) от 15 января, в котором освещались результаты исследования.

«Аллигатор способен настраивать свой слух на воздушную среду или водную, регулируя степень натяжения барабанной перепонки. Более того, ученые считают, что эта способность – часть рефлекса при погружении аллигатора и что настройка слуха происходит автоматически, стоит лишь рептилии уйти под воду».

Полученные результаты не значат, что американские аллигаторы под водой слышат так же хорошо, как и на суше. К такому выводу пришли исследователи из Кирксвиллского колледжа остеопатической медицины при Университете AT Still в Миссури.

Это лишь означает, что они «слышат под водой намного лучше, чем прочие животные», сообщает Лаборатория прибрежной экологии.

Навык настройки слуха у аллигатора служит дополнением к его способности хорошо видеть под водой благодаря второй паре век, которые «действуют подобно подводным очкам», говорят эксперты.

Детали исследования

Выявленная способность «подводного» слуха имеет смысл для водных рептилий, которые, как известно, охотятся на свою добычу «как на суше, так и на поверхности воды, либо под ней», отмечается в исследовательском отчете.

Ученые Кирксвиллского колледжа Брюс Янг и Майкл Крамберг пришли к своим выводам после препарирования ушей девяти усыпленных аллигаторов, добытых, «чтобы посмотреть, как работают мышцы их ушей».

Образцы для исследования, как молодые особи, так и взрослые, были «куплены на коммерческой основе или получены благодаря Департаменту дикой природы и рыболовства штата Луизиана». В отчете также говорится, что самая крупная особь, задействованная в исследовании, имела длину 3 метра.

Подробности этого открытия были опубликованы Американской ассоциацией анатомии в статье под названием «Анатомические основы слуха земноводных американского аллигатора».

В исследовании отмечается, что в ухе аллигатора много необычного, включая тот факт, что они расположены под защитными створками, а барабанная перепонка «находится глубоко от поверхности черепа» рептилии.