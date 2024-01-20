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Аллигаторы и без того полны сюрпризов, отмечает Miami Herald. Однако более тщательное изучение их голов показало то, что можно назвать сверхсилой в стиле Аквамена.

«Новое исследование показывает, что аллигаторы… могут отлично слышать под водой», – сообщили в Лаборатория прибрежной экологии Университета Джорджии в своем сообщении на «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ) от 15 января, в котором освещались результаты исследования.

«Аллигатор способен настраивать свой слух на воздушную среду или водную, регулируя степень натяжения барабанной перепонки. Более того, ученые считают, что эта способность – часть рефлекса при погружении аллигатора и что настройка слуха происходит автоматически, стоит лишь рептилии уйти под воду».

Полученные результаты не значат, что американские аллигаторы под водой слышат так же хорошо, как и на суше. К такому выводу пришли исследователи из Кирксвиллского колледжа остеопатической медицины при Университете AT Still в Миссури.

Это лишь означает, что они «слышат под водой намного лучше, чем прочие животные», сообщает Лаборатория прибрежной экологии.

Навык настройки слуха у аллигатора служит дополнением к его способности хорошо видеть под водой благодаря второй паре век, которые «действуют подобно подводным очкам», говорят эксперты.

Исследование выявило у аллигаторов уникальный слух

Детали исследования

Выявленная способность «подводного» слуха имеет смысл для водных рептилий, которые, как известно, охотятся на свою добычу «как на суше, так и на поверхности воды, либо под ней», отмечается в исследовательском отчете.

Ученые Кирксвиллского колледжа Брюс Янг и Майкл Крамберг пришли к своим выводам после препарирования ушей девяти усыпленных аллигаторов, добытых, «чтобы посмотреть, как работают мышцы их ушей».

Образцы для исследования, как молодые особи, так и взрослые, были «куплены на коммерческой основе или получены благодаря Департаменту дикой природы и рыболовства штата Луизиана». В отчете также говорится, что самая крупная особь, задействованная в исследовании, имела длину 3 метра.

Подробности этого открытия были опубликованы Американской ассоциацией анатомии в статье под названием «Анатомические основы слуха земноводных американского аллигатора».

В исследовании отмечается, что в ухе аллигатора много необычного, включая тот факт, что они расположены под защитными створками, а барабанная перепонка «находится глубоко от поверхности черепа» рептилии.