Известный юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) не станет давать концерты на курортных городах Паттайя и Пхукет. Отмечается, что руководство отеля Royal Cliff в Паттайе отказались от выступления артиста.

Также выступление артиста было отменено и в отеле Royal Phuket City 25 января.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», – говорится в сообщении.

Стоимость билетов на концерты Максима Галкина в Таиланде, что были сняты с продажи составляла от 8.5 тысяч до 16 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что выступления Галкина были отменены в Казахстане. Организатор Алексей Пучков написал в своих соцсетях: «было принято “непростое решение” об отмене выступлений Галкина в Алма-Аты и Астане “до лучших времен”».

Напомним, что иноагент Максим Галкин покинул территорию России после начала специальной военной операции. Вместе с семьей он перебрался в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта – на Кипр.