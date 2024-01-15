Известный юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом в РФ) не станет давать концерты на курортных городах Паттайя и Пхукет. Отмечается, что руководство отеля Royal Cliff в Паттайе отказались от выступления артиста.
Также выступление артиста было отменено и в отеле Royal Phuket City 25 января.
«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», – говорится в сообщении.
Стоимость билетов на концерты Максима Галкина в Таиланде, что были сняты с продажи составляла от 8.5 тысяч до 16 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что выступления Галкина были отменены в Казахстане. Организатор Алексей Пучков написал в своих соцсетях: «было принято “непростое решение” об отмене выступлений Галкина в Алма-Аты и Астане “до лучших времен”».
Напомним, что иноагент Максим Галкин покинул территорию России после начала специальной военной операции. Вместе с семьей он перебрался в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта – на Кипр.