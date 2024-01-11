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Представители Свердловской железной дороги прокомментировали скандал, разразившийся из-за высадки мужчины с 5-летним ребенком из поезда в 26-градусный мороз. Жителя Екатеринбурга  начальник поезда Приобье-Екатеринбург заставили сойти с поезда из-за отсутствия оригинала паспорта.

По словам представителей СвЖД сотрудники действовали по правилам, утвержденным Минтрансом и отвечающим законодательству РФ. Они подчеркнули, что по правилам при посадке в вагон поезда дальнего следования пассажиры обязаны предъявить билет, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

«Взрослым пассажирам при посадке в поезд дальнего следования необходимо предъявлять только оригинал документа, удостоверяющего личность… Фотография в телефоне, а также копия документа в приложении «Госуслуг» по действующим правилам не подходит»,  – заявили в пресс-службе СвЖД.

Кроме того, представители СвЖД также отметили, что по всей вероятности в будущем пассажиры будут иметь возможность вместо паспорта предъявлять QR-код в мобильном приложении «Госуслуги». Но сейчас такой пункт еще не прописан в правилах.