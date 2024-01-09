В Свердловской области около 500 бывших мигрантов были поставлены на воинский учет. Такую информацию сообщили представители военного следственного отдела СКР по Екатеринбургскому гарнизону.

Отмечается, что в период новогодних праздников военкомы провели рейды на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, в торговых комплексах и общежитиях на Березовском.

«Военные следователи СК России по Екатеринбургскому гарнизону совместно с представителями УМВД и военного комиссариата по Свердловской области проверили мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших Российское гражданство. Начиная с конца ноября текущего года, по итогам рейдов на воинский учет поставлено около 500 мигрантов», – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что свыше 160 иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации на законных основаниях, по собственному желанию решили заключить контракты с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы.