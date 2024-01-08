В Ставропольском крае в скором времени может начаться строительство глэмпингов. Уже нашлись инвесторы, готовые вложить 1 миллиард рублей в данный проект. Об этом сообщил глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин. По его словам, уже был сформирован пул профильных инвесторов из 18 компаний. Они готовы приступить к реализации проектов, если получат от государства поддержку в виде предоставления земельных участков без торгов и субсидированных затрат.

«Реализация проектов позволит не только повысить туристическую привлекательность, но и принести в копилку края порядка 1 миллиард рублей, создать более 100 рабочих мест», – отметил Полюбин.

В Минэкономразвития Ставропольского края отметили, что на данный момент в регионе уже ведется подбор земельных участков для реализации вышеупомянутых проектов при содействии администраций округов Ставрополья. Сейчас идет проработка новых форм поддержки строительства глэмпингов в Ставропольском крае.