Доброволец из Франции Алексис Дрион, воевавший на стороне украинской армии в зоне специальной военной операции, публиковал в Сети посты, в которых сообщил, что ему удалось выжить после удара ВС РФ по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове, и он уже находится во Франции. Также было написано, что сообщения о его гибели являются «российской дезинформацией».

Однако позже данные публикации были удалены с его соцсети, а остались лишь снимки, свидетельствующие о том, что он действительно воевал на стороне ВСУ.

Ранее СМИ опубликовали список, предоставленный организацией SOS Donbass, в котором числятся 13 имен французских граждан, находившихся в Харькове в момент удара ВС РФ по пункту дислокации иностранных наемников. Имя Алексиса Дриона также числится в данном списке. Отмечалось, что судьба этих иностранцев на данный момент не известна.

Алексис Дрион является сыном бригадного генерала французской армии Фредерика Дриона. Алексис вступил в ряды ВСУ в минувшем году и служил во втором батальоне международного легиона.