В Сети распространяется видео точного удара беспилотным летательным аппаратом по вражеской антенне спутниковой связи Starlink. Оператор дрона 110-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса (бывшая Народная милиция ДНР) четко отработал по спутниковой антенне Starlink, используемой ВСУ на передовой.

«Точный сброс с квадрокоптера лишил украинских националистов связи и интернета», – отмечают авторы видео.

В СМИ неоднократно сообщалось, что спутниковая связь сетей Starlink на данный момент является основной для ВСУ. Отмечается, что украинская армия ищет альтернативу, однако сейчас связь, предоставляемая американской компанией SpaceX, является основой коммуникации ВСУ.

По информации Минобороны России, более 500 спутников США и Североатлантического альянса предоставляют связь и данные для украинской армии. Также ВСУ используют в своих целях более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Илона Маска Starlink.