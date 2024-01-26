Представители организации «Народный фронт» опубликовали в соцсетях видеозапись поражения пулеметчика ВСУ, сделанную в зоне спецоперации. Кадры ночного боя на Южно-Донецком направлении демонстрируют ликвидацию врага российскими снайперами.

«Российские снайперы, среди которых и ярославский боец, поразили вражеского пулеметчика», – говорится в публикации.

Данная видеозапись была сделана во время городских боев российских бойцов с военнослужащими Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Меткость наших снайперов помогает выполнять поставленные задачи на высшем уровне, уничтожая угрозы, создаваемые противником.

Напомним, что ВС России продолжают проведение специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Российская армия эффективно уничтожает противника, планомерно освобождая захваченные киевским режимом территории.