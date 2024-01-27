Жительница Санкт-Петербурга удивила прохожим своим способом перемещения по городу. Она передвигалась по оледеневшему тротуару на коньках. Прохожие сняли ее на видео и опубликовали кадры в соцсетях.

Авторы съемки считают, что передвигающаяся на коньках по городскому тротуару девушка делала это не ради развлечения. Видно было, что она направлялась куда-то по делу. В некоторых местах, где не было льда, девушка опиралась о стены домов, а затем снова катилась по ледяному тротуару.

«Просто девочка в магазин вышла из дома… Она уже знает, где можно, где нельзя. Все уже, «прошарена», каждую кочку знает тут уже, на коньках пятый день катается», – иронично прокомментировали действия девушки авторы ролика.

Где окончился путь ночной фигуристки из Петербурга – не известно. Видеозапись прерывается, когда девушка добралась до угла стоящего дома.

Стоит отметить, что в скором времени коньки будут не по сезону, так как в Санкт-Петербурге ожидается потепление. А это значит, что лед растает, и вместо коньков придется доставать резиновые сапоги.