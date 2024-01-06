Российские штурмовые группы перешли к активным наступательным действиям сразу на нескольких направлениях в Авдеевке. Короткий видеоролик с началом штурма города был опубликован авторами Телеграм-канала MilitaryMaps Z.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько боевых машин пехоты с сидящими сверху штурмовиками выдвигаются в сторону Авдеевки для проведения активных наступательных мероприятий. Кадры были сняты российским разведывательным дроном. Российская броня с штурмовиками выдвинулась на передовые позиции под покровом густого тумана.

Ранее авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на заявление главы украинской Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, сообщили о начале штурма населенного пункта российскими бойцами сразу на 20 участках фронта. При этом штурмовым действиям предшествовала серьезная артиллерийская подготовка со стороны ВС РФ. Также по позициям украинских военнослужащих регулярно наносятся бомбовые удары российской фронтовой авиацией.