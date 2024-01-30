Сотрудники экстренных служб обезвредили боевую часть беспилотного летательного аппарата ВС Украины, пытавшегося атаковать нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Момент уничтожения украинского дрона опубликовали авторы Телеграм-канала SHOT.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что боевую часть беспилотного летательного аппарата ВС Украины, содержащую 3 килограмма взрывчатого вещества, засыпали грунтом, а потом уничтожили. В результате контролируемого подрыва никто не пострадал.

Всего по территории ярославского НПЗ было выпущено четыре ударных дрона. Однако только одному из украинских дронов удалось долететь до территории завода, где он был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был изготовлен кустарно и внешне похож на БПЛА ВСУ «Лелека». Двигатель был установлен в носовой части для увеличения дальности полета.