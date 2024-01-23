Ранним утром 23 января стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по целям, выявленным на территории Украины. Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве и Харькове. Соответствующие кадры с моментом поражения украинских военных объектов в своем Телеграм-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

По словам замглавы Киева Поворозника, все ракеты, выпущенные российской армией по целям в украинской столице, были сбиты украинскими системами ПВО. Всего их было выпущено, по данным украинского чиновника, 20 единиц.

«На видео, кстати, одна из “сбитых” ракет. Отстреливая тепловые ловушки, она беспрепятственно долетает до цели. И что-то мне подсказывает, это не жилой дом», – написал военкор.

На опубликованных кадрах, предположительно снятых одним из жителей столицы Украины из окна квартиры, можно увидеть, как российская ракета на подлете к цели начинает отстреливать тепловые ловушки. При этом ракета прилетает в цель, и раздается мощный взрыв.