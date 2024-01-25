Российский танк Т-80Б стал основой для создания маневренной и сверхмощной реактивной системы залпового огня. Вместо танковой башни на его шасси была установлена морская 213-миллиметровая бомбометная реактивная установка РБУ-6000 «Смерч-2». Соответствующие кадры боевого применения новой российской установки залпового огня были опубликованы «Российской газетой».

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как пара новых российских боевых машин с реактивными системами залпового огня ведут огонь из закрытых позиций в зоне проведения специальной военной операции. РСЗО на основе танка Т-80Б, использующего 1100-сильный газотурбинный двигатель, отличается высокой маневренностью и хорошей проходимостью при передвижении по пересеченной местности.

Ранее в Сети уже появлялись кадры с применением морской 213-миллиметровой бомбометной установки РБУ-6000 «Смерч» на фронте, которая была установлена на легких многоцелевых гусеничных бронированных тягачах МТ-ЛБ и трехосных колесных грузовиков Урал-4320.