Аналитики составили подробный список иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях в рядах ВС Украины. Поименный список состоит из 3,4 тысяч иностранцев из 109 стран мира. Об этом со ссылкой на платформу «Хроники геополитики» пишут авторы Телеграм-канала TrackANaziMerc.

Всего в списке значится 3465 имен иностранных граждан из 109 различных стран мира, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины по 23 января 2024 года. Интернет-аналитики, работавшие над списком наемников ВСУ, использовали данные из открытых источников, а также официальные заявления Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что часть наемников из предоставленного списка была ликвидирована в зоне проведения специальной военной операции, а некоторые уже успели покинуть территорию Украины. Все собранные личные данные о наемниках, а также информация о их «достижениях» передается сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации.