Полный список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого в небе над Белгородской областью 24 января, был опубликован в Телеграм-канале «Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области».

«Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области управлял экипаж из Оренбургской области. Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», – сообщили власти Оренбуржья.

Напомним, что днем в среду в небе над Белгородской областью Вооруженными силами Украины был сбит российский военно-транспортный самолет, перевозивший на своем борту 65 украинских военнопленных. В результате падения самолета никто не выжил, в том числе шесть членов экипажа и трое сопровождающих.