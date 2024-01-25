Один из погибших членов экипажа сбитого Ил-76 – 24-летний Владислав Чмирев, сообщил Взгляд-инфо со ссылкой на подтверждение главы Балашовского р-на П. Петракова.

В 2016 году Чмирев окончил первую гимназию, а затем поступил и окончил Балашовское высшее военное авиационное училищу. Владислав решил пойти по стопам отца и деда. Его дед Вадим Николаевич был сыном летчика, также окончил БВВАУЛ, вышел в отставку в звании подполковника. Отец погибшего пилота после окончания Балашовского летного училища служил летчиком-инструктором.

Сослуживцы Владислава Чмирева отозвались о нем как об умном и спортивном парне. Он с детства мечтал стать летчиком, видя перед собой примеры деда и отца. Молодой летчик был в числе шести членов экипажа, которые ценой собственных жизней увели подбитый самолет от белгородских деревень. При крушении в поле все члены экипажа, 65 военнопленных украинца и трое сопровождающих погибли.