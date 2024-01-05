В Саратове произошел инцидент, в результате которого пострадал 4-летний ребенок. Во время фотоссесии возле уличного снеговика, установленного городскими властями в честь новогодних праздников, ребенок прикоснулся к арт-объекту и получил удар электрическим током.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего ребенка. Медики оценивает состояние мальчика как средней тяжести.

Глава городской администрации Лада Мокроусова прокомментировала данный инцидент. По ее словам, соответствующие службы разбираются в причинах, повлекших за собой травматизацию ребенка. Мэр Саратова подчеркнула, что главе коммунального комитета Максиму Сиденко было поручено провести проверку всех световых объектов, находящихся на территории города, включая и частные. Также глава города напомнила всем саратовцам о соблюдении мер предосторожности при нахождении у световых праздничных арт-объектах и декораций.