Представители Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что в РФ активизировалась достаточно опасная секта. Религиозная организация возглавляется четырежды судимым уроженцем Казахстана Леонидом Власовым. Кроме того, сектанты маскируются под РПЦ, сообщает РИА Новости.

Адепты решили назвать свою организацию как «Русская православная церковь – Царская империя». А Леонид Власов именует себя «схимитрополитом Зосимой». Также он называет себя «патриархом, царем и пророком».

Лидеры данной секты призывают своих сторонников отречься от обычной мирной жизни, уехать от цивилизации в лесную глушь, оборвать связи с родственниками и таким образом, спастись от Антихриста.

Отмечается, что секта активизировалась в Волгоградской области. Также последователи данной религиозной организации встречаются в Новосибирской, Рязанской и Ульяновской областях. В Ульяновской области адепты скупили заброшенные дома. Именно там и обосновался сейчас лидер религиозной организации.