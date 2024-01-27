Ряд СМИ передал информацию, что после очередных ракетных ударов по Украине, осуществленных ВС России, погибли иностранные наемники. По словам военного эксперта Геннадия Алехина, местное украинское население активно сотрудничает с российскими спецслужбами и предоставляет информацию о местонахождении иностранных наемников. Алехин назвал данный процесс «интенсивной охотой» на наемников НАТО.

«В Харькове они жировали в фешенебельных отелях. Их начали разрушать ракетными ударами. Импортники перебрались в гостиницу рангом ниже, мы и туда бьём», – рассказал Алехин во время беседы с военкором Александром Сладковым.

Отмечается, что среди погибших в результате российских ракетных атак есть не только рядовые иностранные бойцы, но высокопоставленный офицеры из Североатлантического альянса. Алехин подчеркнул, что потеря натовских полковников и генералов стала для Запада.

Ранее сообщалось о гибели сына французского генерала, однако эта информация пока является неподтвержденной.