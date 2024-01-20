Депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за распространение недостоверной информации о российской армии и призывы к совершению преступлений, направленные против государства из корыстных побуждений, в понедельник, 22 января. Об этом в своем Телеграм-канале написал спикер парламента Вячеслав Володин.

«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации», – написал Володин.

По его словам, данный законопроект направлен против «негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на страну, солдат и офицеров, принимающих участие в специальной военной операции».

Согласно новому закону, конфискация имущества грозит за публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации, реабилитацию нацизма, призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и её граждан.