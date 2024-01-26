Питерские лингвисты из СПбГУ научили ИИ распознавать эмоции в речи людей, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз университета.

Для обучения нейросети использовались аудиозаписи рассказов жертв Холокоста, которые предоставил фонд мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем. Ранее нейросети уже научились распознавать эмоции в человеческой речи, что помогает им лучше делать субтитры или краткое изложение. Но если эмоции человека очень сильные, он кричит или рыдает, нейросеть зачастую затрудняется определить эмоцию. В частности, ИИ не понимает – плачет человек или смеется.

Питерские лингвисты нашли способ, чтобы помочь ИИ узнавать эмоции даже в очень ярко окрашенной речи. Ученым удалось обучить нейросеть за счет того, что авторы рассказов были разделены на несколько групп – по полу, возрасту, месту рождения, родному языку. Все эти параметры влияют на лексику и эмоции человека. В результате обучения нейросеть начала понимать, какие эмоции проявляет человек.