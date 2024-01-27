В историческом центре Санкт-Петербурга горожане выстроились в очередь за кусочками хлеба весом по 125 грамм, чтобы почтить память жителей блокадного Ленинграда. Соответствующее видео публикует в своем материале РИА Новости.

По словам одной из раздатчиц, каждый желающий мог получить ровно 125 грамм хлеба, чтобы наглядно убедиться, насколько сложно было пережить блокаду Ленинграда. При этом горожанам раздавали хлеб, выпеченный по современным рецептам.

В полдень в центре города началась театрализованная программа «Блокада. Помнить вечно» в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. При этом жители и гости Петербурга могут сфотографироваться рядом с техникой военных лет, а также ознакомится с макетами оружия.

В конце дня у стен Петропавловской крепости праздничная программа в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет завершена артиллерийским салютом.