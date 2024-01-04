Грубым нарушением международного права являются призывы некоторых высокопоставленных чиновников Израиля о принудительном переселении населения Сектора Газы. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.

«В Газе 85 процентов людей уже являются внутренне перемещенными лицами. Они имеют право вернуться в свои дома. Международное законодательство запрещает насильственное перемещение защищаемых лиц на оккупированную территорию или депортацию с нее», – отметил глава управления.

Напомним, что глава Министерства финансов Бецалель Смотрич и министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир неоднократно выступали публично с призывами к палестинцам об отъезде из Сектора Газа. При этом они отмечали, что покинутые палестинцами территории должны занять жители Израиля.