В Одессе местные женщины пытались заставить выйти из городской маршрутки сотрудника военкомата, раздающего повестки военнообязанным украинцам. Такую информацию сообщил местный Телеграм-канал «Думская».

«Пассажиры пытались не пустить внутрь сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкомат – ред.)», – сообщили авторы ТГ.

Публикация была сопровождена соответствующей видеозаписью. На кадрах видно, как мужчина в военной форме пытается зайти в общественный транспорт, но женщины преграждают ему вход. Военный пытается пройти в салон, но женщины не позволяют ему сделать это. Одна из женщин задала ему вопрос: «Неужели он собирается воевать с женщинами», а другая порекомендовала ему отправиться на фронт.

Напомним, что на Украине с 24 февраля 2024 года введен режим военного положения. 25 февраля 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Мужчины с 18 по 60 лет не могут покинуть пределы страны, так как подпадают под мобилизацию. Повестки украинские военкомы активно вручают в общественных местах.