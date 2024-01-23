Киевский режим продолжает насильственную мобилизацию мужского населения на фронт. При этом желающих добровольно пойти на передовую уже не осталось. Авторы украинского Телеграм-канала «Думская» опубликовали видео с очередным примером беспредела военкомов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как сразу несколько военкомов в форме ВСУ пытаются силой вывести мужчину из маршрутки. При этом мужчина сопротивляется и призывает других пассажиров вызвать наряд полиции. Одна из женщин попыталась оттянуть одного из военкомов от мужчины, но ему на помощь сразу же пришли его товарищи.

Напомним, что уполномоченный по правам человека в украинском парламенте Дмитрий Лубинец назвал действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан и проверки у них документов незаконными. Также омбудсмен выступил против предложения о расширении прав и полномочий сотрудников украинских территориальных центров (военкоматов).