В центре Екатеринбурга открылся новый фуд-маркет в торговом центре «Пассаж». Журналисты разузнали, сколько стоит пообедать в открывшихся кафе и насколько много здесь посетителей. Фуд-маркет «Терминал-Е» был построен на 4 этажа «Пассажа» в 2023 году. В последних числах декабря был окончательно доделан ремонт и рестораны начали свою подготовку к открытию.

Открылись новые кафе во время новогодних каникул, и сотни человек пришли оценить новое место. Например, 7 января было просто невозможно найти хоть один свободный столик.

Отмечается, что «Терминал Е» должен включать в себя целых 13 ресторанов. Однако пока еще свою работу начали только часть из них. В новом фуд-маркете к посещению доступны следующие заведения:

«Плов и мясо», восточная кухня;

Blackpink, корейская кухня;

«Гирос», греческая шаурма;

Miss Tarte, кофе и десерты;

LUA, вьетнамская кухня.

В ближайшее время ожидается также открытие двух мини-кафе «Тбилисоба», предлагающее грузинскую кухню и крафтовый бар RightHops.

Что касается цен, то, стоимость блюд в новом фуд-маркете не самые низки в сравнении с другими заведениями общественного питания в Екатеринбурге. Однако судить об этом должен каждый посетитель, исходя из своих вкусовых предпочтений. Ведь некоторые блюда стоят вполне вменяемую сумму, другие же – совсем недешево.