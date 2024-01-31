Около пяти утра 31 января на территорию нефтебазы «Невский мазут» рухнул сбитый расчетом ЗРК С-400 «Триумф» ВС России украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем материале сообщает интернет-издание «Фонтанка».

Работу российской системы противовоздушной обороны слышали даже жители Комендантской площади, находящейся на расстоянии около 14 километров от места сбития украинского беспилотника.

«На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами», – написал в своем Телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Автор материала отмечает, что в результате падения сбитого дрона на территории нефтебазы загорелись три пустые цистерны. Также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных на территории предприятия. Возгорание цистерн было ликвидировано пожарными.