На территории национального парка Кении Mara National Reserve пять львиц устроили драку из-за нового члена прайда. Момент ссоры животных был снят очевидцами на видео, которое было опубликовано в YouTube-канале Wildest Kruger Sightings.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как одинокая львица решила стать частью устоявшегося прайда. Четыре львицы нападают на свою конкурентку, лежащую в зарослях травы. Немного позже к нападению на одинокую львицу присоединяется и глава прайда. После неравного поединка львица пытается убежать от разъярённых представителей прайда, которые еще некоторое время преследовали ее.

«Приглашение на вечеринку соседей пошло не по плану», – написал в комментариях один из пользователей под ником Montecristo1805.

Скорее всего старые члены прайда решили не принимать к себе новую львицу, поэтому решили дать ей жесткий отпор. В результате неравной схватки молодая львица все-таки смогла убежать от своих преследователей.