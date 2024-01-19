Экс-руководитель по политическому планированию Североатлантического альянса Фабрис Потье во время беседы с журналистами издания Newsweek отметил, что руководство военного блока обеспокоено настроем Дональда Трампа по выходу США из его состава. Это может произойти в случае его победы на президентских выборах.
Портье подчеркнул, что когда Трамп уже был президентом, то высказывался в этом ключе, однако на тот раз его желание остановила «американская система». Но если Трампу сейчас удастся вернуться к должности главы государства, то он может не просто говорить о выходе США из НАТО, но и осуществить это.
Автор материала подчеркивает, что в случае выхода Соединенных Шатов из Организации Североатлантического договора, то это станет началом конца существования данного военного блока.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своих хороших отношениях с Владимиром Путиным.
«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин, у которых есть мощное ядерное оружие», – отметил бывший американский лидер.