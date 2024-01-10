Издание Arkeonews сообщает, что специалистами-египтологами было обследовано мумифицированное тело девочки-подростка. Исследование останков показало, что девушка умерла в процессе родов. Она была беременна близнецами. Один из нерожденных детей оказался обезглавлен.

Исследуемая мумия девушки возрастом 14-17 лет была обнаружена еще в 1908 году на кладбище Эль-Багават в египетском оазисе Харга. Она была обнаружена с плодом в родовых путях и плацентой между ног. В связи с этим специалисты уверены, что смерть девушки наступила в процессе сложной родовой деятельности. Тело умершей было мумифицировано при помощи большого количества соли. Возраст мумии составляет более 1500 лет.

Ученые использовали метод компьютерной томографии для определения причины осложненной беременности. В ходе сканирования они выяснили, что неродившийся младенец, находящийся между ног у матери, был обезглавлен. По всей вероятности, плод выходил ногами вперед, и произошло травматическое обезглавливание. Это привело к смерти ребенка и матери.

Кроме того, в теле мумии также находился второй плод. Это означает, что древняя египтянка была беременна близнецами.