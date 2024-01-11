В Москве начались съемки продолжении популярного российского сериала «Молодежка», являющегося хитом 2010 года. Продолжение получило название «Молодежка. Студенты». В сериал зрители увидят как полюбившихся героев, так и новые лица. К своим ролям вернутся Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие актеры.

Сюжет нового сезона будет развиваться вокруг студенческой хоккейной команды «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Но спасти команду решается Казанцев (Владимир Зайцев). В качестве тренера группы он выбирает экс-игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Но чтобы «Акулы Политеха» смогли выйти на новый уровень, Кисляк должен сам кардинально измениться.

«Новые герои совмещают непростую учебу в университете, увлечение хоккеем и насыщенную личную жизнь. Но, как и положено студентам, остаются жизнерадостными, азартными и открытыми к приключениям», – рассказал продюсер шоу Дмитрий Табарчук.

Режиссером-постановщиком «Молодежки. Студенты» вновь станет Андрей Головков.