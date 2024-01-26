В Москве был задержан мужчина, который во время ссоры с пассажиром метро воткнул ему в руку отвертку. Такую информацию сообщили в пресс-службе московского главка МВД России.

Ссора между мужчинами произошла на платформе станции «Добрынинская» Кольцевой линии. Затем она переросла в потасовку, в ходе которой один мужчина ранил другого при помощи отвертки.

«Во время драки злоумышленник достал отвёртку и ударил ею по руке своего оппонента, причинив открытое ранение правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан подоспевшими полицейскими прямо на месте, а затем доставлен в отдел внутренних дел», – сообщили в ведомстве.

Предполагаемое орудие преступления было изъято и направлено на экспертизу. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 2, статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Злоумышленник сейчас находится под домашним арестом.