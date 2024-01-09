Официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга заявила, что США стремятся развернуть широкомасштабную разведывательную деятельность против КНР. Кроме того, по ее словам, американцы распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах.

«Высокопоставленные представители американской разведки публично заявили, что достигли прогресса в восстановлении разведывательной сети США в Китае», – заявила Мао Нин.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что Поднебесная будет принимать все необходимые меры для решительной защиты национальной безопасности, если возникнет угроза извне.

Ранее в Министерстве юстиции США заявили о вынесении приговора служащему американских ВМС Чжао Вэньхэню за передачу секретных данных разведке Китая. Ему присудили выплату штрафа в размере 5.5 тысяч долларов и заключение в тюрьму на срок 27 месяцев. По информации Минюста США, Вэньхэн получил за передачу секретных данных от китайской стороны не менее 14.8 тысяч долларов.