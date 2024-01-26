В Челябинской области в городе Миасе 11-летняя школьница по имени Александра, являющаяся дочерью погибшего в зоне СВО бойца, осталась без новогоднего подарка в школе. Это произошло из-за того, что бабушка, воспитывающая девочку, не сдала денег на закупку подарков, потому что пропустила школьное собрание.

Из всего класса только Александра осталась без подарка от Деда Мороза, так как он не был куплен родительским комитетом для девочки, ведь бабушка не сдала на него необходимую сумму. Учительница попыталась утешить девочку, подарив ей шоколадку, однако она очень расстроилась.

Бабушка рассказала, что Шура вернулась домой и очень сильно плакала. Об этой истории узнала местная волонтерская организация из общероссийского проекта «Сила посылки». Волонтер Татьяна Золотарева поехала на фронт и нашла сослуживцев отца Шурочки и записала с ними видео.

Волонтеры пришли к девочке в класс, поздравили ее с Новым годом, подарили новогодний подарок. Также девочка получила посылку от сослуживцев отца с передовой. По словам бабушки девочки, Шура сказала, что после этого видео от сослуживцев отца, она словно пообщалась со своим папой.