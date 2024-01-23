Британия заявила о готовности начать военную операцию в Красном море, если хуситы продолжат наносить удары по кораблям. С таким предупреждением выступил британский премьер Р. Сунак.

Сунак обещал, что Британия в скором времени введет санкции, которые усложнят финансирование хуситов. Каким образом Сунак планирует вводить санкции против хуситов, которых Запад не признает, никто не понял, пишет ЦарьГрад. Возможно, речь идет о санкциях против Ирана, который якобы финансирует и передает оружие йеменским повстанцам.

Как в случае с Россией, Запад ввел против Ирана слишком много санкций, поэтому они перестали работать. По мнению политологов, ввязывание Британии в военное противостояние с хуситами только осложнит ситуацию в Красном море. По мнению политолога А. Перла, США выгодно затягивать конфликт в Красном море, чтобы иметь еще одни инструмент влияния на умы избирателей. Однако и в этом конфликте Запад ждет «решительное поражение», считает эксперт.