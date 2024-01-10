В Лас-Вегасе (США) открылась ежегодная выставка передовых технологий в области потребительской электроники Сonsumer Electronics Show (CES). Здесь производители со всего мира демонстрируют собственные новые разработки различных гаджетов, ПК, бытовой техники, фото и видео аппаратуры и прочей электроники.

Ожидаемо, что основной темой выставки CES-2024 стал ИИ. Однако одним искусственным интеллектом разработчики не ограничились. На выставке были представлены разработки мобильных игр, устройства возобновляемой энергетики, инновационные спортивные тренажеры и прочие новинки техники.

Многие компании представили различного рода гаджеты и другие виды устройств, работающих на основе ИИ. К примеру, компания Rabbit представила персонального помощника R1. С его помощью можно планировать путешествия, составлять график дел, бронировать билеты в культурных заведениях, готовить еду из имеющихся продуктов в холодильнике и массу других дел. Для этого всего лишь нужно дать персональному помощнику голосовую команду, а он решит заданную задачу.