Сотрудники украинских спецслужб завербовали российского студента из Кургана для совершения диверсии. В результате суд приговорил его к 5 годам тюремного заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

«Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», – сообщает УФСБ.

По данным силового ведомства, фигурант уголовного дела должен был совершить террористический акт на одном из объектов социальной или военной инфраструктуры, а также заниматься распространением проукраинских пропагандистских материалов в сети Интернет. Также российский студент согласился собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.