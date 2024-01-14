В Телеграм-канале «Херсонский вестник» появилась видеозапись украинского военнослужащего, рассказавшего об ударе авиации ВКС РФ в районе Крынок. По его словам, 20 бойцов ВСУ, спрятавшихся в подвале, были уничтожены авиабомбой.

«Может меня накажут за это, поделюсь с вами тайнами, у нас на Крынках случилась недавно беда. Залетела в подвал КАБ (корректируемая авиационная бомба – ред.), и одним ударом унесла человек двадцать. И как это не прискорбно, им присвоили статус пропавших без вести», – рассказал украинский военнослужащий.

Данный пример является доказательством того, что многих погибших украинских бойцов в зоне спецоперации украинское командование объявляет пропавшими без вести. Это значит, что родственники не получат ни выплат, ни компенсаций от государства, которые выплачиваются в случае гибели военнослужащего.

Отметим, что на протяжении многих месяцев ВСУ пытаются создать плацдарм в населенном пункте Крынки, расположенном в Херсонской области на левом берегу Днепра. Однако им это не удается, так как российские бойцы выбивают противника из их укрытий. По итогу ВСУ теряют большое количество личного состава. ВС РФ наносят по противнику удары авиацией, артиллерией, ТОС-1 «Солнцепек».