В Республике Крым в Красногвардейском районе в СНТ «Мичуринец-32» произошел вопиющий случай. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, семейная пара пригласила к себе домой подругу якобы на торжество. Однако приехав в гости, женщина оказалась в сексуальном рабстве.

Супруги заперли несчастную в подвал, а сами начали употреблять спиртные напитки. Затем они избили женщину и изнасиловали ее несколько раз на глазах у своей 7-летней дочери. Гражданский муж потерпевшей, забил тревогу, когда она не вернулась домой. Он обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие полицейские задержали извращенцев и возбудили против них уголовное дело по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант-таксист более часа удерживал в своем автомобиле 17-летнюю девочку. Он вез несовершеннолетнюю из Ногинска в Электросталь. Однако он заблокировал двери авто и не выпускал девочку более часа.