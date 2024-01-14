Стартап из Китая Betavolt представил ядерную батарейку собственной разработки, способную генерировать электроэнергию из радиоактивных изотопов на протяжении 50 лет. Об уникальном открытии, способным совершить революции в мире электроники, сообщает издание Independent.

По словам представителя компании Betavolt, их разработка призвана первой в мире реализовать на практике принцип миниатюризации атомной энергетики. Устройство представляет собой квадратную плитку (15х15х5 мм) размером с монету, внутри которого размещены 63 радиоактивных изотопа, и выдающую напряжение в 3 вольта.

«Атомные батареи Betavolt могут удовлетворить потребности в долговременном энергоснабжении при различных сценариях, таких как аэрокосмическая промышленность, оборудование искусственного интеллекта, медицинское оборудование, микропроцессоры, передовые датчики, небольшие дроны и микророботы», – сообщает представитель компании.

Подобные батареи позволят никогда не подзаряжать смартфоны, а также позволят дрона летать практически вечно без необходимости в подзарядке. При этом ядерная батарейка рассчитана на работу при температуре окружающей среды от -60 до +120 градусов по Цельсию.