Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал атаку на ВС США в Иордании. По его словам, китайское правительство надеется на сдержанность всех участвующих сторон во избежание попадания в «порочный круг возмездия».

Как сообщило центральное командование Вооруженных сил США, 28 января американская база, расположенная на северо-востоке Иордании, была атакована. По имеющимся данным, погибло три американских военнослужащих. В Пентагоне заявили, что в результате атаки пострадало более 40 человек.

Ответственность за атаку на свою военную базу американцы возложили на региональные группировки, связанные с Ираном. Представители Белого дома заявили, что атака против американских военнослужащих на Ближнем Востоке не останется без ответа. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, ответ Соединенных Штатов станет «многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени».