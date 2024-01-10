Житель Китая узнал об измене своей жены и решил пройти ДНК-тест на отцовство. Оказалось, что 16 лет прожитых в браке мужчина воспитывал совершенно чужих детей. Об этом в своем материале пишет издание South China Morning Post.

Автор статьи отмечает, что Чэнь Чжисень в феврале 2022 года заподозрил свою супругу по фамилии Юй в романе на стороне. Муж решил проследить за своей женой и обнаружил, что она провела ночь в отеле с чужим мужчиной. Измена жены стала причиной начала бракоразводного процесса.

Однако китаец заподозрил, что его младшая дочь не является ему родной, поскольку девочка вовсе не была на него похожа. ДНК-тест на отцовство полностью подтвердил опасения мужчины. В итоге он прошел тест и в отношении остальных детей. Оказалось, что все четыре дочери было рождены от других мужчин.

Теперь Чжисень через суд требует, чтобы его бывшая жена взяла опеку над тремя дочерями и компенсировала ему не только затраты на их содержание, но также выплатила моральную компенсацию.