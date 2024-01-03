Новый тренд по отношению к домашним животным набирает популярность в Китае. Питомцев массово записывают к пластическим хирургам, чтобы сделать им «ушки Микки Мауса» в стиле известного диснеевского мышонка. Об этом в своем материале пишет издание South China Morning Post.

Автор статьи отмечает, что данная процедура требует хирургического вмешательства под анестезией для фигурного подрезания ушей и занимает около получаса у опытного врача. После этого ушам придают вертикальную форму в течение 20-60 дней.

«К ним редко прибегают в больницах для домашних животных в городах первого уровня, но часто – в собачьих питомниках и племенных хозяйствах. В настоящее время в Китае нет юридических ограничений на эту операцию. Это моральный вопрос», – рассказал декан Международного медицинского центра для домашних животных Loving Care в Пекине Лю Яньдун.

Примечательно, что авторитетные ветеринарные клиники в крупных городах не проводят данные операции, хотя они и не запрещены законодательством в Китае. При этом эксперты и защитники животных выступают с требованием о запрете подобной практики из-за боли, которую причиняют владельцы животных своим питомцам.