Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о мощных взрывах, произошедших 4 января, в областном центре Кировоградской области – Кропивницком (ранее город именовался Кировоград). Сигнал воздушной тревоги начал звучать в этом населенном пункте с 10:37 по московскому времени.

О взрывах в Кропивницком также сообщается в Телеграм-канале «Общественное». Что касается официальных заявлений, то от местных властей по данному поводу не поступало никакой информации.

«В Кропивницком слышны звуки взрывов. В области объявлена ​​воздушная тревога», – сообщили корреспонденты «Общественного».

Кроме того, сигналы воздушной тревоги были слышны в Киеве. О взрывах сообщают местные жители в социальных сетях. Как сообщает ряд Телеграм-каналов, в Харькове и области также звучала воздушная тревога. В городе раздалась серия взрывов. Данных о возможных разрушениях не сообщалось.