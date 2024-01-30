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В ночь на 30 января в Киевской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул сильный пожар в результате попадания дрона-камикадзе «Герань». Об этом сообщает RT со ссылкой на областную военную администрацию.

Киевская ОВА заявляет, что атакующий предприятие беспилотник был сбит системой ПВО. Однако обломки рухнули на административное здание и спровоцировали сильное возгорание. Пожар охватил находящийся в непосредственной близости ангар.

На место выезжали сотрудники оперативных служб, которые ликвидировали возгорание, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявлял, что ракетный удар 29 декабря прошлого года лишил Украину возможности производить ракеты «Нептун» и снаряды для РСЗО «Ольха».