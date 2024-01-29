До 29 декабря 2023 года Украина имела возможность производить дальнобойное ракетное вооружение. Но после массированных ударов ВС РФ производственные мощности были полностью уничтожены, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

В эфире канала «Прямой» высокопоставленный военный пояснил, что в распоряжении ВСУ было дальнобойное оружие. Мало того, Киев производил его в течение длительного времени. Однако ракетный удар 29 декабря лишил Украину такой возможности, передает РИА Новости.

По словам Кривоноса, атака была проведена точно по предприятию, которое занималось изготовлением ракет дальнего радиуса действия. При этом Служба безопасности Украины до сих пор не возбудила ни одного дела на должностных лиц конструкторского бюро «Луч», допустивших утечку информации о производстве вооружений. Об этом Кривоносу рассказали в самом КБ.