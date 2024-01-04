В результате массированного ракетного удара со стороны ВС РФ в Киеве было поражено большое количество военных объектов. Из-под завалов уничтоженного завода «Артем» продолжают доставать тела натовских инструкторов. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Военное дело» со ссылкой на свои источники.

«В Киеве из-под завалов достали еще несколько тел инструкторов НАТО, место ракетного удара под усиленной охраной силовиков. Разбор завалов проходит и на пораженном заводе “Артем”, где производились авиаракеты класса “воздух-воздух” и оборудование для самолетов. Один из ударов также пришелся на склад с дорогостоящим иностранным вооружением», – написали авторы Телеграм-канала.

Напомним, что в сторону Румынии через Польшу вылетело сразу несколько самолетов с телами погибших военнослужащих стран НАТО, погибших на территории Украины после массированного ракетного удара со стороны ВС России. При этом массированный ракетный удар пришелся по Киеву и Харькову, в который недавно было переведено несколько центров принятия решений.