Казахстанский TVCOM объяснил причину прекращения трансляции российского «Первого канала». Из-за высокой стоимости покупки прав на ретрансляцию было решено прекратить показ «Первого канала» и других телеканалов «Цифрового телесемейства Первого».

В свою очередь, официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане («ПКВС Казахстан») Ирина Калашникова заявила, что у TVCOM не выплачен долг за минувший год.

«Данное решение экономическое, а не политическое. Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году», – заявила Калашникова.

3 января стало известно, что Казахстанским TVCOMом были исключены из эфирной сетки телеканалы «ПКВС Казахстан». Изначально представители оператора объяснили свои действия, желанием сократить долю зарубежных каналов с «новостным нарративом». Вместо этих каналов было обещано увеличить долю развлекательного контента.

4 января на официальном сайте TVCOM появилось сообщение, согласно которому отключение данных каналов объяснялось высокой стоимостью прав на ретрансляцию.