Свердловская полиция настояла на процедуре эксгумации тела 16-летней девочки из Каменск-Уральского. В причинах ее гибели или убийства следователи пока не разобрались. Одна из причин, осложняющих расследование, нехватка биоматериала, пишет тг-канал SHOT.

16-летняя выпускница одной из школ свердловского Каменска-Уральского не вернулась домой после поездки в областной центр для выяснения условий приема в вуз. Тело девочки нашли 10 августа 2023 года. После высадки из электрички в родном городе девочка отправила смс, в котором просила ее «не убивать и не насиловать». Она писала, что хочет дойти до дома. «По крайней мере, сегодня», говорилось в смс.

По съемке с камер уличного наблюдения следователи установили, что девочку в тот вечер долго сопровождал мужчина-велосипедист. Его задержали, но он отрицает убийство девочки. Задержанный признал лишь, что забрал у нее смартфон. Подозреваемый помещен в одиночку СИЗО. Экспертам предстоит взять биоматериал с тела школьницы и установить причину ее смерти. Родные погибшей не знают, когда смогут получить тело и похоронить ребенка еще раз.