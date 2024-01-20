Приветствие в виде поднятой вверх правой руки можно использовать на публичных памятных мероприятиях, если оно не используется для прославления или в попытке восстановления фашисткой партии. Данное постановление вынес Верховный суд Италии. Об этом сообщает телеканал RAI.

Согласно решению итальянского суда, использование фашистского приветствия в публичных местах не является преступлением в случае отсутствия угрозы общественному порядку. Данное решение было вынесено во время рассмотрения апелляции по делу, связанного с событиями 2016 года.

Восемь лет назад во время памятной демонстрации группа лиц использовала фашистское приветствие в виде поднятой вверх правой руки. Тогда восьмерым итальянцам было предъявлено обвинение в попытке реабилитации фашизма. Однако они подали апелляцию в Верховный суд Италии.

Во время судебного заседания прокурор Пьетро Гаэта заявил, что фашистское приветствие может стать преступлением только в том случае, когда будет создана конкретная угроза общественному порядку. При этом во всех остальных случаях приветствие в виде поднятой вверх правой руки является оскорблением индивидуальных чувств.